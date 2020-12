Variante Covid, Vaia: "Non mette in discussione vaccino"

(Afp)

"Quello che va detto con chiarezza in questo momento" sulla variante inglese "è che, allo stato degli atti, questo non significa assolutamente un aggravamento della malattia o della letalità" di Covid-19, "e soprattutto che il vaccino non è messo in discussione". A sottolinearlo è Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

Nel centro della Capitale sono in corso gli accertamenti per stabilire se il passeggero arrivato ieri a Fiumicino, un giovane medico risultato positivo a Covid, abbia contratto la cosiddetta variante inglese. "Lo sapremo nei prossimi giorni. Ci stiamo lavorando, ci sta lavorando la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, che è il direttore del nostro Laboratorio di Virologia. Assumiamo l'impegno: non appena avremo certezze - promette - noi faremo un punto stampa e comunicheremo all'opinione pubblica di cosa si tratta".

Ma nel frattempo, aggiunge Vaia, "ribadiamo che ci sono già state variazioni" nel coronavirus Sars-CoV-2. "Anche nel recente passato abbiamo avuto la variante spagnola, e ci potranno anche essere altre varianti".