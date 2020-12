Variante Covid, Zaia: "Preoccupa, ho firmato ordinanza"

Foto Fotogramma

Nuova ordinanza di Luca Zaia in Veneto dopo le ultime notizie sulla variante Covid dall'Inghilterra. "Ho firmato un'ordinanza per cui chi viene direttamente o indirettamente dalla Gran Bretagna e Irlanda deve fare il tampone", ha spiegato il presidente della Regione nel consueto punto stampa sull'emergenza in diretta su Facebook.

"Ieri ho sentito il ministro Speranza in più occasioni, c'è questa partita della mutazione che preoccupa. Sapete che sono stati chiusi i voli e altri paesi chiuderanno", ha sottolineato Zaia, spiegando che la nuova ordinanza obbliga al tampone all'arrivo in Italia anche chiunque abbia transitato in Gran Bretagna partendo da altri paesi. "Chi si trova nel territorio veneto e che negli ultimi 15-20 giorni è transitato per questi Paesi deve fare il test molecolare presso l'aeroporto di arrivo o immediatamente nei punti ospedalieri. In caso positivo, oltre alle misure già in corso, il virus sarà sequenziato per studiarlo", ha evidenziato il governatore veneto.

Per quanto riguarda i passeggeri che sono arrivati nelle ultime ore in Italia dalla Gran Bretagna, Zaia ha spiegato che "un volo è stato tamponato stanotte, mentre un altro è atterrato a Verona prima dell'ordinanza" di Speranza e "li stiamo rintracciando con la lista dei passeggeri. E' una situazione complicata che si aggiunge a una situazione, nazionale e veneta, complicata", ha avvertito Zaia.