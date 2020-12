Vaticano, Elemosiniere Papa ricoverato: positivo al covid

Fotogramma

L’Elemosiniere del Papa, cardinale Konrad Krajewski, a quanto apprende l’Adnkronos, è stato ricoverato per polmonite.

Krajewski, ricoverato al Gemelli inizialmente per una polmonite, è risultato positivo al Covid con tampone faringeo. In Vaticano si sta verificando quali siano stati i contatti degli ultimi giorni del porporato sempre in prima linea nell’aiuto dei poveri che gravitano attorno al Vaticano e nelle periferie della capitale.