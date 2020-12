Coronavirus Piemonte, 674 contagi e 50 morti: il bollettino

Sono 674 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi su 5.483 tamponi eseguiti. Da ieri sono stati registrati altri 50 morti, di cui 5 oggi. Dei 674 nuovi casi, gli asintomatici sono 313 , pari al 46,4%. I casi sono 264 screening, 295 contatti di caso, 115 con indagine in corso, 88 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 37 in ambito scolastico e 549 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 193.765, di cui 17.210 Alessandria, 9.557 Asti, 6.687 Biella, 26.797 Cuneo, 15.077 Novara, 101.983 Torino, 7.313 Vercelli, 6.493Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1039 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1605 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 228 (-9 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.331(-78 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 36.605 I tamponi diagnostici finora processati sono 1.892.892 (+15.483rispetto a ieri), di cui 898.350 risultati negativi.

Con i 50 morti da ieri il totale è ora di 7.621 deceduti risultati positivi al virus, 1.166 Alessandria, 467 Asti, 325 Biella, 845 Cuneo, 633 Novara, 3.511 Torino, 362 Vercelli, 242 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Infine, i pazienti guariti sono complessivamente 145.980 (+1540 rispetto a ieri), 12.502 Alessandria, 7.406 Asti, 4.450 Biella, 19.649 Cuneo, 12.192Novara, 77.957 Torino, 5.199 Vercelli, 5.260 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 668 extraregione e 697 in fase di definizione.