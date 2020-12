Coronavirus Sicilia, 894 contagi e 22 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 894 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino reso noto oggi su 8.689 tamponi eseguiti. Da ieri sono stati registrati altri 22 morti. Nella Regione in totale ci sono stati 2.203 decessi dall'inizio della pandemia, mentre sono 1.283 i pazienti dimessi o guariti fra ieri e oggi. Gli attuali positivi, nell'isola, sono 33.492 - 411 meno di ieri - e di questi 1.059 sono ricoverati in regime ordinario, 176 in terapia intensiva e 32.257 sono in isolamento domiciliare.