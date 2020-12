Coronavirus Valle d'Aosta, altri 456 contagi: il bollettino

(Afp)

Sono 456 i contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino reso noto oggi. Nessun nuovo decesso da ieri. In calo i casi rispetto a ieri, -18 rispetto a ieri, di cui 90 ricoverati, 5 in intensiva, e 361 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell'epidemia da Covid 19 in Valle d'Aosta, resi noti oggi dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio emergenza, i casi positivi sono 7073, +33, i guariti sono 6249, +51 rispetto a ieri e i tamponi fino ad oggi effettuati 68876, + 432, di cui 8339 processati con test antigenico rapido.