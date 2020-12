Coronavirus Veneto, 3.082 contagi e 150 morti

(Fotogramma)

In Veneto da ieri si sono registrati 3.082 nuovi contagi e 150 morti che però sommano anche quelli non registrati lunedì. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa. Nelle ultime 24 ore sono stati quasi 60.000 i tamponi fatti tra molecolari e test rapidi e i 3.082 casi positivi rilevati fanno scendere l'incidenza al 5,14% sul totale dei tamponi.

Ad oggi i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere in regione sono in totale 3.286 dei quali 379 in terapia intensiva (+4 da ieri) e 2.907 nelle aree non critiche.

"Il dato positivo e da giorni si registra un calo dei casi di nuovi positivi a Verona, speriamo che continui", ha sottolineato il presidente della Regione.