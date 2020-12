Covid, Aifa approva vaccino Pfizer in Italia

Afp

"L'Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, ha appena dato l'ok al vaccino Pfizer Biontech dopo l'approvazione di Ema a livello europeo". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Il 27 Dicembre, in tutte le regioni italiane, inizieranno le prime vaccinazioni al personale sanitario e agli anziani delle Rsa. È ancora dura - aggiunge il ministro -, ma ora abbiamo un'arma in più. Forza".

L'annuncio ufficiale è arrivato nel corso della conferenza stampa dell'Agenzia del farmaco. A spiegarne le caratteristiche, il dg Magrini:" Il vaccino Comirnaty è indicato per gli over 16 e non ha controindicazioni. Non sono richieste accortezze particolari per anziani, immunodepressi e altre categorie specifiche e neanche per donne in gravidanza e allattamento".

"Il Comitato tecnico scientifico - ha spiegato ancora il dg - coordinerà attività di sorveglianza delle reazioni avverse. Saranno realizzati studi specifici su popolazioni selezionate come pazienti in dialisi e pazienti delle RSA".