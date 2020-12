Covid Campania, 791 nuovi casi e 25 morti: il bollettino

Fotogramma /Ipa

Sono 791 i nuovi casi di coronavirus in Campania secondo l'ultimo bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 25 morti: in una nota si specifica che si tratta di 8 decessi avvenuti nelle ultime 24 ore e 17 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

10.185 i tamponi eseguiti. Dei 791 nuovi casi, 78 sono sintomatici e 713 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 182.050, mentre sono 1.927.864 i tamponi complessivamente analizzati. Dall'inizio della pandemia in Campania sono morte 2.624 persone. Sono 3.039 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale così a 98.167. In Campania sono 118 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 1.529 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.