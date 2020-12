Covid Toscana, 309 nuovi casi e 22 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 309 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana. Da ieri sono stati registrati altri 22 morti. "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 309, il dato più basso dal 7 ottobre, su 2920 casi testati (10,6% positivi, dato più basso dal 21 ottobre)" ha annunciato su Facebook Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, anticipando i dati del bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia di coronavirus nel territorio della regione. "Sono stati effettuati 8.563 tamponi molecolari e 6.233 test rapidi effettuati. Solo in 96 comuni su 273 si sono registrati nuovi casi" ha spiegato.

"E' una buona notizia - ha commentato Mazzeo - che ci permette di guardare ai prossimi giorni con più serenità ma il virus è sempre dietro l’angolo, occorre prudenza e rispetto delle regole. Solo più responsabilità ci darà più libertà".