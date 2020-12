Covid Toscana, 309 nuovi casi

(Fotogramma)

Sono 309 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana. "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 309, il dato più basso dal 7 ottobre, su 2920 casi testati (10,6% positivi, dato più basso dal 21 ottobre)" ha annunciato su Facebook Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, anticipando i dati del bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia di coronavirus nel territorio della regione. "Sono stati effettuati 8.563 tamponi molecolari e 6.233 test rapidi effettuati. Solo in 96 comuni su 273 si sono registrati nuovi casi" ha spiegato.

"E' una buona notizia - ha commentato Mazzeo - che ci permette di guardare ai prossimi giorni con più serenità ma il virus è sempre dietro l’angolo, occorre prudenza e rispetto delle regole. Solo più responsabilità ci darà più libertà".