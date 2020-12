Galli: "Domenica mi vaccino contro coronavirus"

(Fotogramma)

"Il 27 dicembre sarò uno dei primi a fare il vaccino qui in Lombardia. Il messaggio forte è chiaro è 'arriva il vaccino e io me lo faccio subito'". Il professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, domenica riceverà il vaccino contro il coronavirus. "E’ corretto dare un segnale forte e chiaro. Il punto non è vaccinare i vecchi babbioni come me, il punto diventa l’estensione della vaccinazione a tutta la popolazione", dice a L'aria che tira. Lo farebbe davanti alle telecamere per sensibilizzare l'opinione pubblica? "Non so come succederà esattamente, spero non si arrivi a nulla di spettacolarizzato e grottesco", dice Galli. "Ci potrebbero essere ritardi nell’arrivo di alcuni prodotti, come ho letto sui giornali, e questo potrebbe richiedere una modifica della strategia. Credo che si debba correggere l'approvvigionamento, costerà magari caro e salato ma bisognerà fare così", aggiunge, ribadendo concetti già espressi sulla variante covid che monopolizza le cronache negli ultimi giorni: "E’ probabile che la variante sia più contagiosa ma non più cattiva".