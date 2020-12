Poste Italiane: l’assistenza clienti anche tramite Whatsapp

In collaborazione con Postenews

Si ampliano i canali di assistenza di Poste Italiane che da oggi offre la possibilità di utilizzare anche WhatsApp inviando un messaggio al numero 371.5003715: il cliente entra in contatto con l’Assistente Digitale Poste, un robot che grazie all’intelligenza artificiale è in grado di interagire con il linguaggio umano.

Il servizio è attivo per effettuare la tracciatura e seguire lo stato della spedizione di raccomandate, assicurate e pacchi, per conoscere gli orari di apertura o riapertura degli uffici postali, chiedere informazioni sull’ufficio, il giorno e l’orario in cui andare a ritirare la pensione. Inoltre, in circa 1.100 Uffici Postali di tutta Italia, è possibile prenotare il proprio turno allo sportello.

Poste Italiane offre assistenza ai propri clienti per tracciatura posta e pacchi anche sul sito poste.it, cliccando sulla chat dell’Assistente Digitale oppure nella sezione “Cerca spedizioni”, attraverso le App Ufficio Postale e Poste Mobile o ancora contattando il numero verde 803.160.

Per maggiori informazioni: https://www.postenews.it/2020/11/25/la-tracciatura-delle-spedizioni-online-e-anche-su-whatsapp-con-lassistente-digitale-poste-2/