Vaccino Covid, Galli: "Dopo prima dose c'è ancora rischio"

Foto Fotogramma

"C'è il rischio che tra la prima e la seconda dose del vaccino" Covid "ci possa ancora essere l'infezione del virus. Dopo la seconda si andrà verso l'immunizzazione". Lo ha detto il professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite a 'Carta Bianca'.

L'infettivologo del Sacco si è anche soffermato sulla nuova variante Covid: "Questa variante inglese mi preoccupa il giusto, sicuramente ha una capacità contagiante maggiore -ha evidenziato Galli-. Bisogna seguire le norme, le regole e i consigli. Adeguare la situazione a quanto si sta dicendo da tempo, ovvero, stare a casa il più possibile e muoversi poco".

Sulla chiusura delle frontiere con la Gran Bretagna, fatta salva la possibilità di tornare per i cittadini residenti in Italia o per coloro che sono in condizioni di criticità e urgenza, Galli ha rimarcato: "In Italia questa variante circola da parecchio tempo".