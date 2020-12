Variante Covid, Ricciardi: "Coordinarci per non perdere il controllo"

Gli italiani bloccati in Gran Bretagna a causa dello stop ai voli per la variante Covid individuata di recente, "spero che riusciranno a tornare presto, perché credo che con le giuste misure tra Paesi in qualche modo si riuscirà a controllare senza bloccare le persone. Dobbiamo coordinarci per non perdere il controllo della situazione come di fatto è invece successo a febbraio-marzo dove pensavamo che" il covid "non arrivasse mai attraverso i voli e invece è arrivato attraverso altre strade. Però se noi accertiamo, come credo che accerteremo, che il virus già circola, dobbiamo attrezzarci per non farlo circolare di più". Così stamane Walter Ricciardi, ospite in collegamento con 'L'aria che tira' su La7.

"Mi vaccinerò a gennaio, perché è giusto che si vaccinino prima coloro che sono in prima fila, che proteggendo sé stessi proteggono anche i pazienti perché sono a contatto con loro", spiega poi il consulente del ministro della Salute per l'emergenza coronavirus parlando di vaccini.