Coronavirus Valle d'Aosta, 11 contagi e 2 morti: il bollettino

Sono 11 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 2 morti. Nelle ultime 24 ore i contagiati attuali sono scesi a 430 (le guarigioni sono state 35). I ricoverati sono 88 (48 all'Ospedale Parini, 31 all'Isav, 5 all'Ospedale da campo) dei quali quattro in terapia intensiva. Infine sono 342 le persone in isolamento domiciliare.