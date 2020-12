Pregliasco: "Mi vaccinerò il 27, unico modo per uscire da tunnel"

(Fotogramma)

"Ebbene sì, mi vaccinerò anche io nel V-day del 27 dicembre: l'appuntamento è al Niguarda di Milano, e poi seguirà anche una sessione nel pomeriggio al Pio Albergo Trivulzio. Devo dire che sono emozionato e felice: è importante essere testimoni diretti dell'utilità della vaccinazione. E io ci credo profondamente: è l'unico modo per uscire dal tunnel di Covid e mettere fine a questi continui lockdown". Lo afferma all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, protagonista fin dall'inizio della pandemia di Sars-Cov-2 delle analisi e della ricerca sul Covid-19.

"Preoccupa - ammette il virologo - la quota di scettici, che sta emergendo, e che è piuttosto elevata. Proprio a loro voglio dire di superare il dubbio: i rischi sono piccolissimi, anzi irrisori, come per qualsiasi vaccino. Ma i benefici saranno immensi. Non sono invece preoccupato per la mutazione 'inglese': non è un missile che cambia le cose, e anzi le evidenze attuali ci fanno ritenere che i vaccini saranno efficaci anche contro questa mutazione".