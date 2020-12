Covid Sicilia, 853 contagi e 26 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 853 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia su un totale di 8.135 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Sono invece 26 le persone decedute e 1.061 il numero di pazienti dimessi o guariti secondo il bollettino del 24 dicembre. In totale nell'isola ci sono 33.380 positivi - 234 in meno rispetto a ieri - di cui 1.008 ricoverati in regime ordinario, 173 in terapia intensiva e 32.199 in isolamento domiciliare.