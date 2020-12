Covid Veneto, 3.837 nuovi positivi e 103 vittime: i dati di oggi

(Fotogramma)

Sono 3.837 i nuovi positivi in Veneto 24 ultime ore, dato che porta il totale degli attuali contagiati a quota 104.002. I morti nelle ultime 24 ore sono 103, per un totale di 5.850 da inizio epidemia. Il dato positivo viene dal trend dei ricoverati negli ospedali, da ieri sono scesi a 2870 (-18), mentre stabile è il dato dei ricoveri in terapia intensiva: 3828 ( più 1). I guariti sono saliti in totale a 116.872. Lo riferisce il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 8 di oggi.