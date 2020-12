Covid Valle d'Aosta, 24 nuovi casi e un morto: il bollettino

(Afp)

Sono 24 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Valle d'Aosta secondo i dati contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da ieri si registra un altro decesso.

Il nuovo decesso porta il totale a 372, sono 418 i casi positivi attuali, -10 rispetto a ieri, di cui 77 ricoverati in ospedale, 4 in terapia intensiva, e 337 in isolamento domiciliare. Da inizio epidemia i casi positivi registrati sono 7.154, sono 6.364 i guariti, +33, e 69.920 i tamponi fino ad oggi effettuati, +152, di cui 8.672 processati con test antigenico rapido.