Ryanair e la pubblicità col vaccino covid, "ma serve per volare?"

(Fotogramma)

"Una punturina e prendi il volo". Il vaccino contro il coronavirus diventa un elemento della pubblicitò Ryanair. La compagnia low cost pensa all'estate e pubblicizza i propri voli: "Prenota la tua estate, vaccini in arrivo, una punturina e prendi il volo!", si legge nell'immagine pubblicata sui profili social. In un momento a dir poco particolare, tra cittadini in casa per le misure del decreto Natale e passeggeri che cercano di rientrare dal Regno Unito, la pagina Facebook della compagnia si trasforma in un luogo di dibattito. Diversi utenti, in particolare, si chiedono se il vaccino non sia destinato a diventare una sorta di lasciapassare indispensabile: "Spero per voi che non vogliate il vaccino per poter salire a bordo!!! Dove sta la mia privacy? E se io non posso farlo per altri motivi di salute? Fatevi furbi!!!!", scrive una persona, facendosi portavoce delle domande di altri utenti.