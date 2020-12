Medici e infermieri ballano Jerusalema, il video virale dell'ospedale di Merano

Il video dei medici e degli infermieri dell'ospedale di Merano strega il web. Sta diventando virale il filmato realizzato da medici, infermieri e tutto il personale del comprensorio sanitario di Merano che danzano sulle note del tormentone 'Jerusalema'. Realizzato in occasione delle festività natalizie, il video vede infermieri e medici impegnati in diversi quadri di una lunga coreografia, dalle dai corridoi dell'ospedale alla piazzola di atterraggio per l'elisoccorso. Alcuni indossano sopra ai camici e ai presidi di protezione personale anche delle ali da angelo e dei cappelli natalizi.