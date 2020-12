Roma, prima la lite in strada poi gli spari contro casa di un 27enne

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Dopo una lite con un 27enne in strada a Montecompatri sono tornati davanti casa del giovane e hanno sparato quattro colpi di pistola contro il cancello. E' accaduto ieri. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sul caso, ieri pomeriggio intorno alle 18 il 27enne ha avuto una lite su via Prenestina con una colluttazione con due ragazzi, che si sono poi allontanati. Non sono chiari i motivi della discussione. Dalle prime informazioni sembrerebbe che i due, forse in compagnia di altre persone, sarebbero tornati più tardi davanti casa del giovane e avrebbero sparato quattro colpi di pistola contro il cancello. Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Colonna e del nucleo radiomobile di Frascati.