Vaccino Covid in Italia, ecco i primi vaccinati allo Spallanzani - Video

Parte ufficialmente in Italia il 'Vaccine-day' europeo, la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Già effettuate le prime tre somministrazioni allo Spallanzani di Roma. Presenti nell'Istituto il commissario straordinario per l’emergenza covid Domenico Arcuri, il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio d’Amato e il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia. "Non è la fine, è ancora lunga ma è l’inizio della fine. Passo dopo passo, grazie agli operatori sanitari, è l’inizio della fine", ha commentato Zingaretti.

Il via ufficiale è arrivato nello Spallanzani blindato dalle forze dell’ordine che presidiano gli ingressi. Ieri l’arrivo delle 9.750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech provenienti dal Belgio. Le prime dosi alle 7.20 sono state somministrate alla direttrice del laboratorio di Virologia sell’Inmi Maria Rosaria Capobianchi, all'infermiera Claudia Alivernini e all’operatore sociosanitario Omar Altobelli. Ad essere immunizzati subito dopo due medici infettivologi sempre dell’Inmi: Alessandra Vergori e Alessandra D’Abramo.