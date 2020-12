Vaccino Covid in Italia, l'infermiera: "Piccolo ma fondamentale gesto"

“Con profondo orgoglio e grande responsabilità oggi ho fatto il vaccino, un piccolo gesto ma fondamentale per tutti noi. Oggi sono qui come cittadina ma soprattutto come infermiera a rappresentare la mia categoria è tutto il personale sanitario”. Lo ha affermato Claudia Alivernini, infermiera 29enne romana dell’Inmi Spallanzani di Roma che oggi ha ricevuto il vaccino al Vax Day all’Inmi.