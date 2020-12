Vaccino Covid in Italia, Speranza: "470mila dosi in arrivo"

Fotogramma

"Oggi è una giornata che aspettavamo, è un giorno bello, ci da fiducia ma serve ancora tanta cautela e attenzione. Non è finita abbiamo ancora molto da fare e bisogna resistere e rispettare le regole". Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza a margine dell’avvio del V-day all’Inmi Spallanzani di Roma.

"Dalla prossima settimana avremo 470mila dosi in arrivo da Pfizer - ha detto ancora il ministro -. Daremo priorità al personale sanitario, medici e infermieri, professionisti per noi fondamentali e in prima linea. Poi verranno le Rsa le persone con più di 80 anni. È importante proteggere i più fragili. Il vaccino è la vera strada per uscire dall’emergenza".

"Voglio ringraziare i medici e gli infermieri per il lavoro straordinario. Voglio abbracciare e ringraziare in modo particolare gli operatori dello Spallanzani, dagli ultimi giorni di gennaio in prima linea in questa battaglia", il ringraziamento del ministro.

Per Speranza, "gli italiani hanno dimostrato in questi mesi di essere straordinari nel rispettare le misure e lo saranno con il vaccino, che è davvero la chiave per provare a uscire definitivamente da questa pagina di storia che abbiamo attraversato".