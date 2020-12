Vaccino Covid, vaccinato primo medico in Sicilia

Vaccinato il primo medico in Sicilia, Massimo Geraci. La dose è stata somministrata al primario del Pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo Massimo Geraci. La postazione è stata allestita nel reparto di Oncologia del Civico. Presenti anche il governatore Nello Musumeci e l'assessore alla Salute Ruggero Razza e il sindaco Leoluca Orlando.

"Serve una vaccinazione massiva per gli operatori sanitari in Sicilia", ha detto Geraci aggiungendo: "Intendiamo assolutamente conseguire questo risultato". "Se il mondo sanitario risponderà in maniera compatta - dice - penso che possa essere un volano per tutta la cittadinanza per raggiungere la immunità solidale".