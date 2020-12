Vaccino Covid, Vaia: "Funziona anche su variante inglese"

(Foto Afp)

“Tutte le evidenze scientifiche ci dicono che il vaccino è efficace anche contro la variante inglese del coronavirus. Ci sono state tante varianti e ne arriveranno altre, è normale che il virus muti. Ma questo non deve farci deflettere. Noi approfondiremo le ricerche, ma la variante non deve preoccuparci”. Lo ha evidenziato il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, a margine del Vax Day rispondendo alle domande dei giornalisti.

"Se gli altri vaccini arriveranno nei tempi previsti, già la prossima settimana potremmo iniziare a vaccinare i primi pazienti dello Spallanzani”, è la previsione di Vaia sottolineando che "oggi saranno vaccinati in tutto 135 operatori dello Spallanzani. I primi 25 immunizzati vaccineranno poi gli altri. Oggi la scienza con il vaccino ha dato un colpo durissimo al virus. Gli operatori sanitari che oggi si sono immunizzati hanno dato una testimonianza di amore per il Paese. Però voglio ricordare ai cittadini che non va abbassata la guardia, dobbiamo continuare a seguire le regole che ci siamo dati".