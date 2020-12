Coronavirus Sicilia, 650 contagi e 28 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 650 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 28 morti, mentre i pazienti dimessi sono stati 543. I tamponi effettuati sono stati 5.693 tamponi effettuati. Nell'isola al momento sono 33.246 i positivi - 79 più di ieri - di cui 1.064 sono ricoverati in regime ordinario, 175 in terapia intensiva e 32.007 in isolamento domiciliare.