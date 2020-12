Covid Campania, oggi 433 contagi: il bollettino

Foto Fotogramma

Sono 433 i nuovi casi di coronavirus in Campania, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 33 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.650 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 9,3%. Dei 433 nuovi positivi, 45 sono sintomatici e 388 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall'inizio della pandemia è 186.543, mentre sono 1.997.527 i tamponi complessivamente analizzati.

Per quanto riguarda i decessi comunicati oggi, 15 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei morti in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 sale a 2.719. Sono 1.179 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 104.549. In Campania sono 98 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri) e 1.422 i ricoverati in degenza (-18).