Covid Piemonte, oggi 335 contagi e 20 morti: i dati

Sono 335 i nuovi contagi di Coronavirus in Piemonte, secondo i dati contenuti nel bollettino di oggi. Si registrano altri 20 morti. I nuovi casi sono pari al 6,2 % dei 5.366 tamponi eseguiti, di cui 2.425 antigenici.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 197.984, di cui 17.630 ad Alessandria, 9.926 ad Asti, 6.834 a Biella, 27.294 a Cuneo, 15.425 a Novara, 104.043 a Torino, 7.482 a Vercelli, 6653 a Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1059 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1638 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 205 (- 6 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3042 (+3). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.465. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.963.167 (+5.366), di cui 906.622 risultati negativi.

Il totale dei decessi è ora di 7.804, mentre i pazienti guariti sono complessivamente 156.468 (+1052).