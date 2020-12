Covid Valle D'Aosta, 61 nuovi casi e 2 morti: il bollettino

Afp

Sono 61 i nuovi casi di coronavirus in Valle D'Aosta secondo l'ultimo bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri due morti.

Il totale complessivo dei decessi sale così a 376. Da inizio epidemia i casi positivi totali sono 7242 (+61), i guariti sono 6372 e i tamponi fino ad oggi effettuati 70.596, + 267, di cui 8748 processati con test antigienico rapido. 494 i casi positivi attuali (+62 rispetto a ieri), di cui 95 ricoverati in ospedale, 4 in terapia intensiva e 395 in isolamento domiciliare.