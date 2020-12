De Luca vaccinato, Sileri: "Governatore in buona fede ma andava concordato"

(Fotogramma)

De Luca vaccinato contro il covid? "Io credo nella buona fede del presidente" della Campania che "forse voleva dare l'esempio, ma anche il 'forse' non dovrebbe esserci e purtroppo fatto in questa maniera apre gli scenari che abbiamo visto discussi sulla stampa". Lo ha dichiarato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, alla trasmissione 'Gli Inascoltabili' in onda su Nsl Radio e Tv. "Sicuramente, se fosse stato concertato con tutti gli altri presidenti di Regione", il gesto "avrebbe avuto un valore diverso.

"Da medico - ha aggiunto - le dico che, se qualcuno mi offrisse di fare il vaccino, direi di no perché quella dose sia più utile a una persona di 85 anni rispetto a me. Noi dobbiamo proteggere gli anziani e tutti gli operatori sanitari che sono tutti coloro che indossano dentro e fuori un camice bianco, così come anche in farmacia e gli odontoiatri. Gli anziani devono essere i primi a essere vaccinati. Smettiamola di dire che 'tanto sono anziani', vanno preservati per primi".