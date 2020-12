Immagine di repertorio (Fotogramma)

A Roma un uomo di 61 anni è stato ferito alla testa e a un braccio da un albero caduto a causa del forte vento. E' accaduto intorno alle 12 in via Stern, all'altezza del civico 3, in zona Flaminio. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Prati insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell'ordine.