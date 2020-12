Medico nel mirino dell'Ordine: "Non sono no-vax ma contro vaccino covid"

(Afp)

"Non sono contro i vaccini e non sono un negazionista, anche perché sono 40 anni che li faccio. Ma lo schifo che ho visto sul vaccino anti-Covid... Quello che contesto è la modalità e cerco di spiegare perché sono contro questa vaccinazione". A parlare all'Adnkronos Salute è Mariano Amici, medico di Ardea (Roma), che è stato segnalato all'Ordine dei medici della Capitale, insieme ad altri 2 colleghi, per le affermazioni contro il vaccino anti coronavirus Sars-CoV-2. "Sono stato chiamato dall'Omceo Roma perché ci sono state delle segnalazioni e ho risposto a quello che mi contestavano, tutto qui. Non sono un no-vax", chiarisce.

"Io non parlo a nome del movimento no vax - prosegue - ma dico che le vaccinazioni non vanno fatte in maniera indiscriminata, al paziente va spiegato quello che gli viene fatto". In una diretta su Facebook ('Dirette con dott. Amici') il medico commenta l'arrivo dei vaccini Pfizer/BioNTech allo Spallanzani scortati dalle forze dell'ordine: "Hanno paura che glieli rubino questi vaccini", afferma Amici sorridendo con il conduttore della diretta. "Penso che c'hanno preso per dei dementi, una cosa del genere è folklore, che senso ha tutto questo? Per dimostrare cosa? - prosegue Amici - Un Governo serio avrebbe dovuto farsi garantire alcuni fatti rispetto al vaccino con una sperimentazione adeguata, il tempo che c'è stato a disposizione non è stato sufficiente per testare l'efficacia e per testarne l'immunità".