Neve a Milano e Torino, scatta piano emergenza

(Foto Fotogramma)

La neve sta imbiancando il Nord Italia. Sono molte le città, da Milano a Torino, su cui sono caduti e stanno ancora cadendo i fiocchi di neve. Nel capoluogo lombardo e in tutta la Lombardia è scattato il piano d'mergenza. Nevica dalla scorsa notte su quasi tutto il Piemonte e anche Torino si è svegliata imbiancata. Le precipitazioni più intense si registrano in particolare sull’alessandrino dove nelle ultime 12 ore Arpa Piemonte hanno misurato tra i 12 e i 16 cm di neve , con punte di 30 cm sull’Appennino al confine con il savonese. Nel cuneese 13 cm sono caduti a Priero e circa 10 cm a Cuneo città, 7 cm sulle pianure del vercellese e 3-4 cm sulle pianure del torinese.

Durante la notte è iniziata a scendere la neve anche in Veneto, a Vicenza, come annunciato. Il piano neve comunale è stato attivato dalle 3 con la salatura preventiva dei punti sensibili. Ci potranno essere accumuli tra gli 8 e i 15 centimetri, come previsto dal bollettino Arpav regionale che segnala una fase di nevicata intensa nella prima parte di oggi.