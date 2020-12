Scuola, rientro 7 gennaio: piano trasporti per 75% studenti in classe

(Fotogramma)

''Abbiamo preparato un piano di riorganizzazione del trasporto pubblico locale in modo da essere pronti per il 7 gennaio per la riapertura della scuola fino al 75% in presenza. Tutte le Regioni italiani hanno già preparato i verbali per la riorganizzazione del Tpl''. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in un'audizione alla Camera sul trasporto pubblico locale in vista della riapertura delle scuole.

''Le linee guida attualmente prevedono il riempimento dei mezzi pubblici fino al 50%''.

''Con la ripresa della scuola secondaria dal 7 gennaio è stato necessario rivedere gli spostamenti casa-scuola per evitare il rischio di contagio della popolazione. E' necessaria una riorganizzazione del trasporto pubblico locale e una pianificazione degli orari scuole, uffici e commerciali. Per questo si terranno dei tavoli di coordinamento gestiti dalla Prefettura con le Regioni e gli enti locali e le società di autotrasporto''.