SuperEnalotto, centrati tre '5'

Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del SuperEnalotto. Centrati invece tre '5' che vincono 53.890 euro ciascuno. I numeri estratti sono stati 8, 25, 39, 54, 59, 84, con il Jolly 85 e Superstar 14. Le schedine vincenti sono state realizzate in punti vendita di San Donato Milanese (Mi), Palermo e Nocera Inferiore (Sa). Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione del '6' è stimato in 83,8 milioni di euro.