Vaccino covid, immunologo Minelli: "Da no-vax minacce e insulti per un post"

"Una carica concentrica di insulti, offese, minacce e commenti molto forti, appena ho pubblicato sul mio profilo Facebook che il prossimo 30 dicembre farò una diretta dal titolo 'Il vaccino anti-Covid: efficacia, sicurezza e vantaggi'. Una cosa mai vista prima con tante dirette fatte su diversi argomenti medico-scientifici". Così all'Adnkronos Salute Mauro Minelli, specialista in Immunologia clinica e Allergologia e co-coordinatore della Scuola di specializzazione medica in Scienze dalla nutrizione Dipartimento di Studi europei Jean Monnet, denuncia l'attacco ricevuto dai no-vax sui social. "Non ho paura di queste minacce, ma la cosa mi sembra molto preoccupante", sottolinea.

Minelli cura sulla sua pagina Facebook una rubrica di informazione e divulgazione scientifica, 'Biomedical Report', molto seguita. Per il 30 dicembre è in programma una puntata sul tema del vaccino anti-Covid con ospite Graziano Pesole, ordinario di Biologia molecolare presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell'Università di Bari.