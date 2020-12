Camion si ribalta e prende fuoco, morto autista su A14

Un camion dei rifiuti si è ribaltato prendendo fuoco. Morto l'uomo alla guida del mezzo. E' successo intorno alle 20,45 sull’autostrada A14 Bologna-Taranto all’altezza del km 161. Chiuso il tratto compreso tra Fano e Pesaro in direzione Bologna. Sul posto i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Il traffico è al momento bloccato per consentire i lavori di ripristino delle barriere di sicurezza e del manto stradale, mentre si sono concluse le operazioni di spegnimento del mezzo in fiamme. Autostrade segnala 2 km di coda in direzione di Bologna.

Agli utenti diretti verso Bologna, dopo l'uscita a Fano, è consigliato proseguire lungo la SS16 in direzione Bologna e di rientrare in A14 a Pesaro.