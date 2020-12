Coronavirus Campania, 625 contagi e 46 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 625 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 46 morti. I tamponi effettuati sono stati 6.849. La percentuale dei positivi sul totale dei processati è pari al 9,12%. Dei 625 nuovi positivi, 73 sono sintomatici e 552 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall'inizio della pandemia è 187.189, mentre sono 2.004.376 i tamponi complessivamente analizzati.

Sono 46 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania, 26 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 20 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei morti in Campania dall'inizio della pandemia è 2.765. Sono 1.384 i guariti di oggi: il totale dei guariti è 105.933. In Campania sono 97 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri) e 1.402 i ricoverati in degenza (-20).