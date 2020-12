Coronavirus Piemonte, 840 contagi e 56 morti: il bollettino

(Afp)

Sono 840 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 56 morti, di cui 4 verificatesi oggi. Il totale è ora di 7.860 deceduti risultati positivi al virus, 1204 Alessandria, 486 Asti, 334 Biella, 884 Cuneo, 662 Novara, 3.600 Torino, 370 Vercelli, 250 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Infine, i pazienti guariti sono complessivamente 158.799 (+ 2.331 rispetto a ieri), 13.685 Alessandria, 7925 Asti, 5.039 Biella, 21.617 Cuneo, 13.046 Novara, 84.468 Torino, 5617 Vercelli, 5618 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 776 extraregione e 1.008 in fase di definizione.

I ricoverati in terapia intensiva sono 196 (- 9 rispetto a ieri), mentre quelli non in terapia intensiva sono 3029 (- 13 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.021 I tamponi diagnostici finora processati sono 1.979.826 (+ 16.660 rispetto a ieri), di cui 910.397 risultati negativi.