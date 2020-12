Coronavirus Sardegna, oggi 116 contagi: il bollettino

Foto Fotogramma

Sono 116 i nuovi contagi di Coronavirus in Sardegna, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 7 morti, con un incremento di 2.489 tamponi effettuati. In ospedale sono ricoverati poco meno di 500 pazienti (498), 45 sono quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.715, mentre 491 sono quelle in più guarite.

Dei 30.417 casi positivi complessivamente accertati, 6.821 (+46) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.945 (+22) nel Sud Sardegna, 2.401 (+13) a Oristano, 6.044 a Nuoro, 10.206 (+35) a Sassari.