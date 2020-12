Maltempo a Capodanno con neve in pianura: ecco dove

Nei prossimi giorni intensi fronti perturbati colpiranno in special modo le regioni tirreniche, la Sardegna occidentale e alcune regioni del Sud. Al Nord il tempo tenderà a migliorare col ritorno del sole. Attenzione però, con l'inizio del nuovo anno, un intenso vortice ciclonico raggiungerà l'Italia facendola piombare in una nuova fase di maltempo. In questo contesto la neve tornerà a cadere fino in pianura al Nordovest. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a mercoledì le regioni più colpite dalle precipitazioni saranno Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania. Un po’ di instabilità interesserà ancora il Nordest (soprattutto oggi), sul resto d’Italia il tempo sarà più asciutto anche se il cielo sarà spesso coperto al Nord e parzialmente nuvoloso sul resto del Sud e del Centro. L'ultimo giorno dell’anno (san Silvestro) trascorrerà con un tempo in gran parte soleggiato, ma il quadro meteorologico subirà un nuovo peggioramento proprio per il giorno di Capodanno. Venerdì 1 gennaio si avvicinerà all’Italia un vortice ciclonico che attiverà venti sostenuti di Libeccio e Scirocco. Precipitazioni diffuse colpiranno tutto il Nord, le regioni tirreniche e la Sardegna mentre la neve tornerà a cadere in pianura su Piemonte e Lombardia. Le notizie non sono buone nemmeno per il primo weekend del 2021 con l’Italia stretta dalla morsa del maltempo.

NEL DETTAGLIO

Martedì 29. Al nord: instabile sul Triveneto. Al centro: rovesci o temporali su regioni tirreniche, Umbria e Sardegna occidentale. Al sud: instabile sulla Campania, piovaschi e schiarite altrove.

Mercoledì 30. Al nord: instabile sul Friuli Venezia Giulia, coperto altrove. Al centro: molto instabile su Tirreniche, Sardegna e poi sulle Marche. Al sud: maltempo in Campania, piogge sul Gargano e possibili anche altrove.

Giovedì 31. Al nord: soleggiato. Al centro: entro sera peggiora in Toscana, sole altrove. Al sud: a tratti instabile su Campania e Calabria tirrenica, sole altrove.

Capodanno con maltempo e neve in pianura al Nordovest.