2021, l'astrologo Velasco: "Instabilità politica ma per italiani più autonomia e umanità"

"La morsa della pandemia si attenuerà a partire da inizio gennaio. Giove si sta allontanando da Plutone, il pianeta che a livello astrologico governa il virus e Marte sta terminando il suo anello di sosta nel segno dell'Ariete. Ma sarà un periodo pesante, di profonda spossatezza, di recessione economica e soprattutto di instabilità politica. Almeno fino alla prossima estate, con il rischio reale di una caduta di Conte e dell'attuale esecutivo". E' l'oroscopo 2021 per gli italiani, secondo quanto annunciato all'Adnkronos da Marino Soldani de Velasco in arte Luis Velasco.

Ed aggiunge: "per una vera ripresa del Paese dovremo, però, attendere Urano in Gemelli e Giove in Gemelli, dunque fino al 2025- 2026. Segnali deboli di ripartenza, per l'economia, solo dal 2023. Purtroppo ci saranno settori, come quelli legati all'arte, alla cultura, allo spettacolo dal vivo che ancora non riusciranno a rialzare la testa - continua Luis Velasco- Saranno mesi faticosi e difficili per loro. Anche se quello che preoccupa, e parlo come uomo e astrologo, è la possibile tenuta degli italiani. Il covid li ha resi pessimisti, diffidenti, sfiduciati, senza alcuna speranza, senza alcun orizzonte davanti".

Temperando, in parte, il pessimismo astrologico del 2021, il discendente diretto di don Inigo Lopez de Mendoza, marchese di Santillana, letterato, militare e grande astrologo del XV secolo, confessa: "non tutto il 2021 sarà da buttare. Potremo ricominciare a muoverci, i giovani a viaggiare, porteremo ancora la mascherina, ma tutto questo non esclude una maggiore cura estetica da parte delle signore. Il 2020, con Giove Saturno e Plutone in quadratura al segno della Bilancia, ha portato automaticamente ad una rinuncia al bello, non voluta, non desiderata".

"Sono anni che ho un rapporto quotidiano e privilegiato con i telespettatori e da uno in particolare con Canale Italia - aggiunge Luis Velasco - Se un tempo ci si disperava per un amore che ci aveva lasciato, per liaison che erano finite, a mio avviso, la pandemia ha inaridito il cuore degli italiani. Addio amori e passioni purtroppo necessità impellenti, materiali, economiche hanno da tempo il dominio assoluto sulle persone. E parlo di dominio di testa e di cuore".

"Ma c'è qualcosa che questa pandemia sta facendo rinascere - continua - Il senso profondo dell'essere individui pensanti e autonomi. La tv, i social, i tablet, le costrizioni legate al distanziamento sociale ci hanno resi schiavi. Nel 2021 ci sarà una nuova presa di coscienza su cosa significa essere uomini, animati di corpo e spirito, esseri 'individuali' e liberi".