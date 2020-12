Covid, Ricciardi: "Mascherina per buona parte del 2021"

Foto Fotogramma

L'arrivo del vaccino anti-Covid in Italia "non deve significare una riduzione delle misure che fino ad oggi abbiamo seguito (mascherina, lavaggio delle mani e distanziamento), almeno fino a quando non avremo raggiunto l'immunità di popolazione" e "questa dipende dalla velocità con immunizzeremo la popolazione. Quindi per buona parte del 2021 dovremmo rispettare le misure". Lo precisa all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l'emergenza coronavirus e professore di Igiene all'Università Cattolica, analizzando lo scenario epidemiologico del prossimo anno con l'arrivo del vaccino.