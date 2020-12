Omicidio Agitu Ideo, arrestato un suo collaboratore

(Fotogramma)

E' stato arrestato l’uomo che ha ucciso Agitu Ideo Gudeta, la 42enne etiope che a Trento, dove viveva, aveva creato l’azienda agricola biologica ‘La Capra felice’. A colpirla al culmine di una lite ieri mattina nella sua abitazione è stato un collaboratore dell’attività, un ghanese di 32 anni incensurato.

Rintracciato nella notte in una stalla dell’azienda dove lavorava e nella quale si era rifugiato, ha ammesso la propria responsabilità davanti ai carabinieri e al titolare del procedimento, il dottor Benelli. La lite, scoppiata in casa di Agitu per uno stipendio non corrisposto, si è accesa al punto che l’uomo ha impugnato un martello che la vittima teneva dietro a un termosifone di casa, forse per proteggersi, colpendola alla testa più volte fino a lasciarla a terra, senza vita, dove è stata poi trovata nel pomeriggio da una coppia di vicini.