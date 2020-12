Covid Italia, 23.477 contagi e 555 morti: il bollettino

Sono 23.477 i contagi da coronavirus resi noti oggi, 31 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 555 morti che portano il totale a 74.159 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 186.004 tamponi, il tasso di positività è al 12,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.555, con un incremento di 27 unità.

I dati delle regioni:

TOSCANA - Sono 632 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 18 morti.

VENETO - Sono 4.800 i contagi da coronavirus in Veneto resi noti oggi, 31 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 129 morti che portano il totale a 6.539 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

MARCHE - ''Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5582 tamponi. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 703 (134 in provincia di Macerata, 219 in provincia di Ancona, 107 in provincia di Pesaro-Urbino, 144 in provincia di Fermo, 66 in provincia di Ascoli Piceno e 33 fuori regione)''. Lo comunica la Regione Marche nel bollettino di oggi.

ABRUZZO - Sono 456 i nuovi casi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati diffusi oggi nel bollettino del 31 dicembre che certifica 7 morti. Sono complessivamente 35314 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza, come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che i positivi con età inferiore ai 19 anni sono 64, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 9 in provincia di Pescara, 17 in provincia di Chieti e 25 in provincia di Teramo.

LOMBARDIA - Sono 3.859 i contagi da coronavirus in Lombardia resi noti oggi, 31 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 85 morti che portano il totale a 25.123 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

SARDEGNA - Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale della Sardegna sono stati rilevati 368 nuovi casi. Si registrano anche 4 decessi (747 in tutto): un uomo e una donna della Città Metropolitana di Cagliari, rispettivamente di 79 e 101 anni, e due uomini di 88 e 72 anni della provincia di Sassari.

LAZIO - Oggi sono stati registrati 1.767 casi e 73 morti nel Lazio, secondo i dati diffusi dalla regione.

PUGLIA - Sono 1.661 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia e 21 i decessi. Come reso noto dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base del bollettino del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, oggi giovedì 31 dicembre in Puglia sono stati effettuati 10.836 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.147 nuovi contagi su 9.702 tamponi (pari all'11,8%), di cui 1.439 da test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 15. Secondo l'ultimo bollettino i ricoveri nelle terapie intensive ammontano a 62 mentre quelli in altri reparti sono 645. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

SICILIA - Torna a salire la curva dei contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono complessivamente 1.299 i nuovi casi di Covid-19 su 8.497 tamponi processati nell'Isola, dove il numero complessivo dei positivi sale a quota 33.868. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 31 (2.412 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 787.