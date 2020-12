Covid, Sileri: "Se tra 10 giorni non crescono vaccinazioni occorre intervenire"

(Foto Afp)

"Mi preoccuperei se tra 10 giorni in Italia non dovesse crescere la cifra dei vaccinati. Abbiamo 400mila dosi da fare ogni settimana e immagino che le immunizzazioni saliranno. Se questa crescita non sarà rapida occorrerà intervenire con rigore e aggiustare gli errori". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite di 'Timeline' su Sky Tg24, commentando i numeri alti della vaccinazioni fatte in Germania rispetto al nostro Paese.

"Le dosi" di vaccino anti-Covid "che abbiamo oggi a disposizione consentono una vaccinazione progressiva senza la necessità di un obbligo - aveva detto precedentemente - Vedremo tra qualche mese, quando avremo a disposizione una maggiore quantità di vaccini. A quel punto si dovrà monitorare quante persone faranno il vaccino. E se il numero delle persone dovesse essere estremamente basso, è chiaro che una qualche forma di obbligatorietà potrebbe essere necessaria. Ma non è un argomento di oggi".

Quanto alla scuola "siamo pronti a riaprire, ma con azioni chirurgiche in caso di contagi fuori controllo. Così come se ci saranno focolai ben definiti sarà necessario fare passi indietro, ovvero aperture e chiusure 'stop and go'".