Locatelli: "Ho fatto vaccino, facciamolo tutti per uscire da emergenza"

"Oggi anch'io ho fatto il vaccino. Per me ha un valore straordinariamente importante perché è la strada per l'immunità protettiva rispetto a Sars-CoV-2". Lo ha affermato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), dopo la sua vaccinazione oggi all'ospedale Bambino Gesù di Roma.

"Spero che mia vaccinazione possa servire da esempio per gli italiani, i vaccini sono sicuri ed efficaci. Vacciniamoci tutti se vogliamo uscire da questa situazione, soprattutto se vogliamo difendere le persone più fragili", ha aggiunto.